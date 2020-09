Kosovo-Serbia: presidente albanese Meta, seggio all'Onu per Pristina sarebbe passo avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale trarrebbe beneficio dal concedere un seggio all'Onu per il Kosovo. Lo ha affermato il presidente albanese, Ilir Meta, nel suo intervento alla 75ma sessione dell'Assemblea generale dell'Onu. Secondo Meta, un seggio per Pristina non sarebbe uno sviluppo foriero di benefici solo per il paese balcanico ma per l'intera regione e per la comunità internazionale. Meta ha salutato l'importante accordo sulla normalizzazione dei rapporti economici tra Kosovo e Serbia, raggiunto lo scorso 4 settembre alla Casa Bianca con la mediazione degli Usa. "Rimaniamo fiduciosi che questo accordo inietterà un nuovo slancio nei rapporti tra Kosovo e Serbia", ha affermato Meta auspicando che, con la mediazione dell'Ue, Pristina e Belgrado possano raggiungere un accordo legalmente vincolante che preveda il riconoscimento reciproco.(Alt)