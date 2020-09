Kosovo: ex comandante Uck Mustafa compare oggi davanti a Tribunale speciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo Avdullah Hoti ha commentato l'arresto degli ex combattenti dell'Uck su ordine del Tribunale speciale con sede all'Aia affermando che le azioni dovrebbero essere viste come parte delle responsabilità legale e costituzionale della Corte. "Il governo della Repubblica del Kosovo ritiene che la giustizia sia prioritari e che debba essere pienamente rispettata. Inoltre, il governo della Repubblica del Kosovo vede l'obiettivo puro e sacro del popolo del Kosovo nella lotta per la libertà inalienabile", ha scritto Hoti su Facebook. (Alt)