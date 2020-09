Libia: consolidamento cessate il fuoco e istituzioni militari al centro incontro tra le parti libiche a Hurghada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Consolidare il cessate il fuoco tra le parti in Libia, garantire la sicurezza dei giacimenti petroliferi e stabilire i criteri per nuove istituzioni militari in preparazione di futuri dialoghi per porre fine alla crisi. Sono questi alcuni degli argomenti al centro dell'incontro per la sicurezza tra le parti libiche che ha preso il via questo pomeriggio nella città egiziana di Hurghada, sulle rive del Mar Rosso. Gli incontri avvengono nel quadro dei dialoghi della Commissione militare congiunta 5+5, prevista dalla conferenza di Berlino. Secondo due fonti citate dall’emittente saudita “Al Arabiya” i partecipanti al dialogo, cinque dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar e cinque del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli, hanno discusso dei mezzi per consolidare e controllare il cessate il fuoco nel Paese, garantire la sicurezza dei giacimenti petroliferi e l’esportazione di petrolio, oltre a prendere in considerazione le istituzioni militari e i mezzi per calmare la situazione, in preparazione di dialoghi politici ed economici miranti a una risoluzione comprensiva della crisi. (segue) (Lit)