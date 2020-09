Libia: consolidamento cessate il fuoco e istituzioni militari al centro incontro tra le parti libiche a Hurghada (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli incontri di Hurghada sono stati accolti con favore dalla Missione Onu di sostegno in Libia (Unsmil) che in una nota ha espresso “profonda gratitudine” al governo dell’Egitto e alle delegazioni libiche riunitesi nella città sul Mar Rosso per riavviare i colloqui militari e di sicurezza, nel quadro del dialogo della Commissione militare congiunta (5+5) istituita dopo la Conferenza di Berlino sotto gli auspici delle Nazioni Unite. “Rivolgiamo i nostri ringraziamenti alle due delegazioni che hanno dimostrato un atteggiamento positivo e proattivo volto ad allentare la situazione nella Libia centrale”, si legge in un comunicato di Unsmil, in riferimento alla linea del cessate il fuoco da Sirte e Jufra che contrappone da una parte le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) e dall’altra l’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). L’auspicio è che “il risultato di questi incontri faccia a faccia sia integrato nella commissione militare Congiunta 5+5”, conclude la missione Onu. (Lit)