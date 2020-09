Bolivia: si dimettono ministri dell'Economia e del Lavoro in polemica con governo Anez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri dell'Economia e del Lavoro della Bolivia, Oscar Ortiz e Oscar Mercado, hanno lasciato oggi l'incarico in polemica con alcune decisioni prese dal governo della presidente "ad interim" Jeanine Anez. Il primo ha parlato di "profonde differenze" con il ministro di Governo ed elemento forte dell'esecutivo, Arturo Murillo. A questi si riconosce la paternità del decreto adottato da Anez con cui si "restituiscono" le azioni di una importante compagnia energetica (Elfec, Empresa de luz y fuerza electrica de Cochabamba) ai lavoratori e alle loro famiglie, dieci anni dopo che la "dittatura" del partito dell'ex presidente Evo Morales (Mas, Movimento per il socialismo) aveva deciso di prenderne il controllo. "Non credo che il governo, nelle sue ultime settimane, debba realizzare nuovi contratti o aggiudicazioni importanti, che dovrebbero essere lasciate alla futura gestione", ha detto il ministro uscente ricordando che il paese andrà a elezioni generali a metà ottobre. (segue) (Brb)