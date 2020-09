Bolivia: si dimettono ministri dell'Economia e del Lavoro in polemica con governo Anez (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ortiz ha parlato di un'azione portata avanti al limite della Costituzione: "si è cercato di fare pressione sul governo senza che ci fosse stato un processo preventivo di audit, di revisione giuridica", ha detto il ministro ricordando di non essersi prestato a "firmare qualsiasi cosa mi sia stata messa davanti. Esaminerò e agirò sempre con la responsabilità di difendere il rispetto delle leggi e degli interessi del paese". Ortiz ha infine annunciato di aver "liberato la scrivania" dopo aver appreso che era stato deciso di "nominare un'altra persona. Non mi sono dimesso anche se hanno portato avanti una falsa campagna dicendo che lo avevo fatto, solo per fare pressione. Mi pare una maniera indegna di agire", ha sottolineato Ortiz. Meno di un'ora dopo anche il titolare del Lavoro, Oscar Mercado Cespedes ha presentato dimissioni "irrevocabili" all'incarico, che occupava dal dicembre del 2019. (segue) (Brb)