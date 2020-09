Ex Ilva: Ugl, necessario piano di risanamento a tutela dei lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre - prosegue la nota -, le informazioni acquisite da Invitalia sono sufficienti per poter generare una valutazione anche di natura economica. Il ministero dell'ambiente nella persona del Ministro Costa, riferisce di aver attenzionato ulteriormente le nuove attività industriali relative al sito di Taranto con la garanzia che le stesse siano compatibili con il rispetto del territorio e delle norme vigenti, con l'unico obbiettivo di non impattare ulteriormente sulla cittadinanza e di non ricadere negli errori commessi in passato. A tal proposito verrà creata una nuova figura istituzionale che diriga e vigili tale lavoro nel dettaglio svolto dal Ministero. Le organizzazioni sindacali chiedono ed espongono diverse perplessità per le quali non abbiamo ancora risposte: se Invitalia sia l'unico soggetto che potrà investire o se ci saranno altre compagini che potranno intervenire nell'investimento pubblico, se ci siano state variazioni contrattuali rispetto al contratto firmato tra azienda e governo a giugno del 2017 oltre che rispetto all'accordo del 6 settembre 2018, quale sarà il programma di rientro per i lavoratori in Cigo e Cigs nell'attuale contratto di marzo 2020, come verranno valutate le posizioni dei rami di azienda presenti in Taranto come Amie e quale futuro possiamo determinare per l'indotto del siderurgico di Taranto". "Il sindacato Ugl, inoltre, unitariamente alle altre organizzazioni sindacali, ribadisce a più riprese che il nuovo contratto sottoscritto tra azienda e governo il 4 Marzo 2020, non è mai stato presentato alle stesse, ricorda al contempo che l'accordo sindacale resta una condizione necessaria per l'entrata in vigore del contratto stesso. I lavoratori che rappresentiamo hanno bisogno di un percorso per rientrare al lavoro e sono stanchi di percepire una quota sociale, tra l'altro insufficiente per il mantenimento delle proprie famiglie. Il piano di risanamento attiene all'ambito della Green Economy e Taranto, secondo l'UGL, potrebbe essere un laboratorio di analisi per l'attuazione di un giusto piano ambientale". Spera, infine, ritiene "insufficienti le risposte ricevute nonché prive di dati effettivi e sottolinea la non affidabilità non solo di Ami ma anche di Ilva in As per le bonifiche che, ricordiamo, sono solo un miraggio illusorio per i lavoratori ancor oggi posti in cigs". (com)