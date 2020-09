© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE-Webinar "L'impatto del Covid-19 sull'apprendistato: il ruolo delle Regioni e delle Città metropolitane". All'evento online, organizzato dall'Alleanza europea per l’apprendistato (Eafa) e dalla Commissione europea delle Regioni (Cor), è prevista la partecipazione, tra i relatori, della sindaca della Città metropolitana di Roma Capitale, Virginia Raggi, che rappresenterà a livello europeo le Città metropolitane. (10:30)-Tavola rotonda “Il futuro politico di Roma: sindaci e Visione”. A fare da cornice all’evento coordinato da Visioneroma (Claudio Minelli) ci sarà un video introduttivo di Francesco Rutelli e il video messaggio dell’attore Mirko Frezza. Alla tavola rotonda invece si alterneranno, tra gli altri, Michele Anzaldi di Italia Viva, Roberto Morassut del Pd, Luigi Zanda, Piero Sandulli, Stefano Ciafani, Rebecca Spitzmille e Lorenzo Tagliavanti. Hotel Meridien Visconti, salone congressi, via Federico Cesi 37 Roma (ore 17)-Oscar Green 2020 di Coldiretti Lazio, il concorso che premia le idee innovative dei giovani imprenditori agricoli del Lazio. Ad aprire l’evento, moderato dal direttore di Coldiretti Lazio, Sara Paraluppi, sarà il sindaco di Nerola, Sabina Granieri. Alla tavola rotonda è previsto l’intervento, tra gli altri dell’assessore Turismo e pari opportunità della Regione Lazio, Giovanna Pugliese. L’appuntamento è a Nerola presso il Castello Orsini, dove saranno assegnati i premi ai finalisti delle sei categorie in gara. (ore 10) (segue) (Rer)