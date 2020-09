Usa: Pelosi, la elusione fiscale di Trump segno di disprezzo per i lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, oggi ha attaccato Donal Trump circa un'inchiesta del "New York Times" che spiega come il presidente avrebbe eluso delle tasse sul reddito e ricevuto denaro da fonti estere come presidente. "Questo presidente è indebitato per centinaia di milioni di dollari. A chi deve i soldi? Il pubblico ha il diritto di sapere", ha detto Pelosi durante un'intervista alla "Msnbc", definendo il rapporto una "questione di sicurezza nazionale". Il "Nyt" ha ottenuto più di due decenni di dichiarazioni dei redditi di Trump e ha scoperto che il presidente ha pagato solo 750 dollari di imposte federali sul reddito sia nel 2016 che nel 2017, e non ha pagato alcuna imposta sul reddito in 10 dei 15 anni precedenti, in gran parte perché ha dichiarato di aver perso più soldi di quanti ne avesse guadagnati. "È il segno del disprezzo per le famiglie di lavoratori statunitensi", ha detto Pelosi. (Nys)