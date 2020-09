Roma: uomo barricato in casa minaccia di far esplodere una bomba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 41 anni, che si trova agli arresti domiciliari, si è barricato in casa e minaccia di far esplodere una bomba. È successo in via Annio Felice, nel quartiere romano di Tor Marancia a Roma. Secondo quanto si apprende, l'uomo si è rifiutato di fare entrare i carabinieri, che stavano effettuando un controllo di routine, minacciando di far esplodere un ordigno che sostiene di avere con sé. Sul posto, oltre ai Carabinieri, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Intanto, un mediatore dell'Arma sta cercando di riportare l'uomo alla ragione. (Rer)