- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL’assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio, Cristina Tajani, il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, e i rappresentanti delle associazioni attive sul territorio inaugurano "Off Campus Nolo".Mercato Comunale, viale Monza, 54 (ore 10.00)L'assessore alle Politiche sociali e abitative del Comune di Milano Gabriele Rabaiotti, interviene alla presentazione della campagna “Nastro Rosa 2020”, organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Milano e Monza Brianza.Palazzo Reale - Sala Conferenze, 3° piano, piazza Duomo, 14 ( ore 11.00)L'assessore alla cultura Filippo Del Corno interviene alla presentazione della quinta edizione di JazzMi, il festival di musica jazz che si svolge in diversi luoghi e spazi della città, dal 22 ottobre al 1° novembre 2020.Triennale, viale Emilio Alemagna, 6 (ore 11.30)Presentazione “Alla ricerca del benessere: desideri, timori, rappresentazioni della Milano che sarà", realizzata dal laboratorio sul futuro milano2046. A illustrare gli esiti, il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolè, insieme all'esperto di welfare ed economia personale Sergio Sorgi, all'esperta di scenari sociali Francesca Bertè e, in collegamento da Roma, all'economista Enrico Giovannini. La conferenza stampa si svolge in presenza, ma può essere seguita anche in streaming sulla pagina webtvradio "InComune" del portale istituzionale.Palazzo Marino - Sala Commissioni, piazza della Scala, 2 (ore 12.00)Commissione consiliare trigiunta Sviluppo economico, Trasporti e Partecipate. All’ordine del giorno: presenza della società Alitalia negli scali di Milano. Partecipano l'assessore Granelli su delega del sindaco e dirigenti di Sea.Diretta YouTube (dalle 14.30 alle 16.00)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte all'incontro "Il capitalismo italiano ieri e oggi. E domani?", organizzato in occasione della presentazione del libro di Franco Bernabè "A conti fatti".Fondazione Feltrinelli, viale Pasubio, 5 - Milano (ore 18.00)REGIONEConvegno “Covid-19, il virus ignorante”, organizzato dalla Fondazione The Bridge in collaborazione con Regione Lombardia. Introduce i lavori l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera (10.30 circa) e chiude il presidente della Regione Attilio Fontana (17.00 circa). Nel corso della giornata, gli interventi di Gian Vincenzo Zuccotti, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano; Rosaria Iardino, presidente della Fondazione The Bridge; Emanuele Monti, presidente della III commissione Sanità; Alberto Mantovani, direttore scientifico Humanitas; Carlo Signorelli, ordinario di Igiene e Sanità pubblica; Giuseppe Remuzzi, direttore Irccs Mario Negri; Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive San Martino di Genova; Giovanni Apolone, direttore Irccs Istituto dei Tumori di Milano; Giuliano Rizzardini, direttore malattie infettive Ospedale Sacco di Milano; Raffaele Bruno, direttore malattie infettive Irccs San Matteo di Pavia; Andrea Gori, ordinario di Malattie Infettive Università degli studi di Milano e Carlo Federico Perno, responsabile Microbiologia e Virologia Irccs Bambino Gesù di Roma.Palazzo Lombardia - Auditorium Testori, piazza città di Lombardia 1 (dalle 10.30)Il sistema museale di Ateneo dell'Università di Pavia entra a far parte dell'offerta di Abbonamento Musei Lombardia. L'assessore regionale all'Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli partecipa alla conferenza stampa di presentazione dell'accordo, con il rettore Francesco Svelto e il sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi.Rettorato Università di Pavia, corso strada nuova, 65 - Pavia (ore 11.00)L'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia Lara Magoni partecipa all'assemblea generale Ascom Confcommercio di Bergamo.Sala Conferenze Ascom, via Borgo Palazzo, 137 Bergamo (ore 15.00)VARIEPresentazione della campagna Nastro Rosa 2020 organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Milano e Monza Brianza. Intervengono Marco Alloisio, presidente Lilt Milano e Monza Brianza; Gabriele Rabaiotti, assessore alle Politiche sociali e abitative del Comune di Milano; Gianfranco Scaperrotta, direttore sanitario spazi Lilt; Catherine Depretto, coordinatrice MammoRisk®; Mahasti Saghatchian, oncologa presso l'Istituto Gustave Roussy, in collegamento da Parigi. È inoltre presente Ilaria D'Amico che riceverà il Premio Lilt for Women 2020.Palazzo Reale - Sala conferenze, 3° piano, piazza Duomo, 14 (ore 11.00)Presidio sotto al tribunale di "Non una di meno" contro la violenza giudiziaria, a seguito del caso della donna sequestrata, picchiata e stuprata dal convivente. La corte ha definito lo stupratore "mite" ed "esasperato dal comportamento disinvolto" di lei.Palazzo di Giustizia, via Carlo Freguglia, 1 (ore 18.30) (Rem)