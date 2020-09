Bolivia: si dimettono ministri dell'Economia e del Lavoro in polemica con governo Anez (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso "Elfec" era stato a metà mese al centro di un'altra polemica legata alle dimissioni del procuratore generale José Maria Cabrera. Riferendo del decreto con cui era stato dimesso dall'incarico, Cabrera rivendicava la sua discrepanza con la decisione del governo avvertendo che tradurre in un decreto l'accusa di "nazionalizzazione" dell'impresa avrebbe riservato numerose conseguenze legali, onerose per le casse pubbliche. Di più, il procuratore uscente accusava direttamente a Murillo di averlo messo nel mirino per una vicenda legata all'acquisto di armi non letali usate nella repressione delle proteste di piazza. Una commessa sulla quale il procuratore avrebbe chiesto da quattro mesi informazioni al ministro, senza fortuna. (Brb)