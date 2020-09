© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico "va cacciato perché non è all'altezza". Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia viva Davide Faraone al Tg4. "Qui non siamo di fronte a un super manager, ma ad un fallimento. In questi mesi difficili l’Inps è stato il luogo del caos quando doveva essere il luogo della sicurezza, il disastro sulla Cassa integrazione è emblematico", ha aggiunto. (Rin)