Sociale: Acli Roma, lotta allo spreco alimentare, recuperate 82 tonnellate di pane

Le Acli di Roma, in occasione della prima giornata internazionale sulla consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari, rilanciano il messaggio dell'importanza di attività di prevenzione, contrasto e sensibilizzazione contro gli sprechi. Un ambito sul quale le Acli romane, sottolineano in una nota "sono attive da tempo con la buona pratica di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari 'il cibo che serve' che dal gennaio 2019 a oggi ha permesso di salvare e reinserire nel circuito della solidarietà oltre – 82 tonnellate di pane e prodotti da forno, 68 tonnellate di ortaggi e frutta grazie anche alla collaborazione con il Car (Centro agroalimentare di Roma), 14 tonnellate di prodotti a lunga scadenza, 330 kg di pesce, 1.300 litri di bevande e 1.500 kg di salumi. Punto di forza del progetto è la rete con esercenti, realtà solidali e Istituzioni, una rete che durante il periodo di lockdown si è ulteriormente ampliata grazie alle donazioni di grandi aziende italiane. In particolare - spiegano le Acli di Roma - durante il periodo di lockdown sono state oltre 5000 le persone che ogni giorno hanno accompagnato i propri pasti con le eccedenze recuperate e redistribuite, oltre 7.000 i pacchi alimentari e kit igienici donati alle famiglie in estrema difficoltà, raggiungendo 3.332 persone, di cui più di 1.000 minori, grazie all'aiuto di 57 volontari e percorrendo circa 10.000 km, in lungo e largo per la città".