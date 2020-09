© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Conte bis "corregge l’errore populista di Quota 100. Bene, questa è una vittoria di Italia Viva". Lo scrive il senatore Matteo Renzi nella sua Enews. "Per chi volesse sapere che stiamo a fare al governo, decisioni come questa sono la risposta - aggiunge -. Via Quota 100, stop alla guerra ideologica contro l’Europa, Family Act, Piano Shock sulle infrastrutture. E adesso sotto con il Mes". (Rin)