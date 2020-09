Usa: suicidi tra i militari in aumento del 20 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi dati suggeriscono che i suicidi dei militari statunitensi sono aumentati di circa il 20 per cento nel 2020 rispetto allo stesso periodo di tempo del 2019. Lo riporta l'emittente "Cbs". L'aumento arriva in un periodo di conflitti e lacerazioni nel paese, tra la pandemia COVID-19, i movimenti per i diritti civili e i disordini, e gli incendi che infuriano simultaneamente. "Cbs" riferisce che, oltre all'aumento dei tassi di suicidio, sono aumentati anche altri episodi di comportamento violento, con dispiegamenti in zone di guerra che hanno aggravato gli alti livelli di stress causati dai disordini nazionali. Gli ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica Militare ritengono che la pandemia stia aggiungendo ulteriore stress ad una forza militare già sotto pressione. (Nys)