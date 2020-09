Omicidio Willy: legale Pincarelli a Nova, Mario non ha cambiato avvocato per "cantare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mario Pincarelli non ha cambiato avvocato perchè vuole 'cantare' ". Lo dichiara ad "Agenzia Nova" l'avvocato Loredana Mazzenga, legale di Mario Pincarelli, indagato per l'omicidio volontario di Willy Monteiro Duarte ucciso a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre. Il giovane aveva nomonato come suo avvocato di fiducia Massimiliano Pica, stesso avvicato dei co-indagati Marco e Gabrielle Bianchi. La nomina di un legale diverso, Mazzenga appunto, aveva fatto ipotizzare ad una linea difensiva diversa da quella dei Bianchi. "La scelta di cambiare avvocato - ha detto Mazzenga - vuole solo agevolare l'autorità giudiziaria nello svolgimento delle attività di indagine necessarie".(Rer)