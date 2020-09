Recovery plan: De Micheli, usare fondi per infrastrutture che riducano anche disuguaglianze sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per le Infrastrutture e i Trasporti, Paola De Micheli, ribadisce le proposte del suo partito, il Pd, per "un Sud ad Alta velocità per unire il Paese" perché, spiega su Facebook, "a questo servono le infrastrutture utili alle persone: non solo a ridurre le distanze fisiche, ma anche le disuguaglianze sociali. Ricucire il Paese dove è ancora un tessuto strappato, lo faremo anche grazie alle risorse del Recovery plan", spiega. (Rin)