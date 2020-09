Balcani: presidente commissione Esteri Fassino, il governo rafforzi le iniziative italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano dovrebbe considerare i Balcani "come un'area di priorità strategica e rafforzare le iniziative del paese nella regione". Lo ha dichiarato oggi Piero Fassino, presidente della commissione Affari esteri della Camera dei deputati, nel corso della conferenza "Balkan Perspectives 2020", organizzata dalla Nato Foundation a Roma. "L'Italia deve far leva sul suo ruolo economico nei Balcani e considerare l'area di priorità strategica, sia nelle relazioni bilaterali sia negli organismi sovranazionali di cui l'Italia è membro. La presenza italiana e il nostro interesse strategico nella regione non si traducono in visibilità. Esortiamo il governo a rafforzare le iniziative del paese nella regione ed a sostenere gli Stati balcanici nel processo di adesione all'Ue", ha detto Fassino.(Res)