Scuola: Dadone, la disperazione di Salvini non bloccherà macchina reclutamento

- Secondo il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, "la macchina del reclutamento è ripartita e sta accelerando sempre più per dare nuova linfa e più efficienza alla Pa. Il 22 ottobre - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - prende il via il concorso straordinario della scuola per 32 mila docenti, che rappresenta una bella boccata d’ossigeno a beneficio di tutto il nostro sistema di istruzione. Grazie alla collega Lucia Azzolina, con la quale la collaborazione su questo fronte è davvero fruttuosa". Dadone aggiunge: "Le polemiche sul rischio assembramenti suonano invece del tutto surreali: anche grazie alle nuove regole che abbiamo messo a punto, le prove potranno svolgersi su base regionale, con candidati dislocati in migliaia di aule". Riferendosi, infine, al leader della Lega Matteo Salvini, il ministro per la Pubblica amministrazione conclude: "Chi sta parlando di 'concorsone a Roma' è disperato e ha decisamente perso il contatto con la realtà". (Rin)