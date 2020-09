Milano: Consiglio comunale approva aumento soglia di esenzione addizionale Irpef

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soglia di esenzione dell'addizionale Irpef a Milano passa da 21mila a 23 mila euro di reddito annuo, dopo il via libera del Consiglio comunale nella seduta di oggi, nonostante il parere non favorevole dei revisori dei conti. "Il parere non favorevole che abbiamo da parte dei revisori su questa delibera testimonia che già ci siamo spinti oltre un confine di assunzione di responsabilità certamente forte e importante", ha sostenuto in Aula l'assessore a Bilancio e Demanio Roberto Tasca, che ha ricordato l'intenzione espressa dal sindaco Giuseppe Sala in campagna elettorale di alzare la soglia di esenzione fino a 28mila euro di reddito. "Siamo consapevoli che oggi proponiamo una misura minore, ma quello che è accaduto nel 2020 non era prevedibile", si è giustificato l'assessore, riferendo che "il 2020 rispetto al preventivo approvato causerà a Milano circa 530 milioni di euro di minori entrate; 319 milioni in meno dovuti alla vendita dei biglietti da parte di Atm; 40 milioni in meno di imposta di soggiorno. Ma abbiamo comunque voluto intervenire a sostegno dei redditi minori". L'impatto dell'innalzamento della soglia di esenzione si stima che peserà sulle tasche di Palazzo Marino tra i 7 e gli 8,5 milioni di euro, ha fatto sapere Tasca, prima di rivolgersi al Consiglio, per chiedere "di approvare una delibera che dà ai cittadino un sostegno non solo a parole, ma immediato e diretto". Dello stesso avviso anche il capogruppo dem Filippo Barberis, che ha ricordato che "la manovra esenterà dal pagamento dell'imposta altri 40.000 milanesi, arrivando così a quasi il 60 per cento dei contribuenti esentati. Un altro impegno assunto dal Comune e mantenuto, nonostante questo durissimo anno per la finanza locale. Un altro segno di attenzione per i nostri cittadini a partire da quelli più in difficoltà". (segue) (Rem)