Milano: Consiglio comunale approva aumento soglia di esenzione addizionale Irpef (2)

- "Questo è un provvedimento non di un buon amministratore, ma di un pessimo politicante, che avvicinandosi le elezioni pensa in questo modo di 'flaggare' una voce del programma elettorale e fingere di aver risposto. Non è solo una forzatura politica, ma una forzatura politico-amministrativo-istituzionale", ha osservato invece il capogruppo della lista "Io corro per Milano", Manfredi Palemeri, che come tutto il centrodestra e il Movimento 5 Stelle ha deciso di non partecipare al voto. "Il sindaco Sala avrebbe dovuto mantenere la promessa che aveva solennemente contratto con i milanesi nel 2016. Lui e la giunta hanno avuto oltre 4 anni per farlo e quando mancano 9 mesi alle elezioni fanno un taglio veramente ridicolo da 21 a 23mila euro, dicendo che non possono più rispettare la promessa perché c'è l'emergenza Covid. Così si prende per i fondelli la cittadinanza milanese". "L'attuale amministrazione comunale, per fortuna giunta alla fine del suo mandato, avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di una scelta forte per sgravare i cittadini dal pagamento dell'ennesima imposta, ma così non è stato", ha osservato il consigliere di Fratelli d'Italia Andrea Mascaretti, ricordando che "la giunta Moratti, della quale facevo parte, aveva deciso di non applicare l'addizionale Irpef, mentre fu proprio l'amministrazione di sinistra a introdurla prima e aumentarla successivamente fino al massimo consentito dello 0,8 per cento". (Rem)