Grecia-Usa: Pompeo auspica aumento investimenti nelle tecnologie della difesa

- Gli Stati Uniti puntano a rafforzare gli investimenti nelle tecnologie del settore della difesa in Grecia: lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, nel corso della sua visita di oggi a Salonicco. "Le aziende americane prendono decisioni per conto loro; non operiamo come altri paesi. Queste non sono aziende sponsorizzate dallo Stato che vengono, saccheggiano e poi distruggono la vostra economia", ha affermato Pompeo sottolineando che invece le aziende Usa garantiscono una presenza costruttiva e danno posti di lavoro ai cittadini greci. Pompeo ha sottolineato che Salonicco potrebbe diventare un hub tecnologico in Grecia e nei Balcani.(Gra)