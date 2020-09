Germania: Autorità per vigilanza finanziaria avvia le verifiche su Grenke

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso la società di consulenza Mazars, l'Autorità federale per la vigilanza finanziaria ha avviato le verifiche su Grenke, impresa di leasing tedesca accusata dall'investitore britannico Fraser Perring di frode, falso in bilancio e riciclaggio di denaro. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Perring è un noto venditore allo scoperto che, come gli altri investitori di tale categoria, scommette su un ribasso del prezzo delle azioni. Da quando Perring ha presentato le accuse contro Grenke, circa due settimana fa, il titolo dell'azienda è crollato, venendo scambiato oggi a 31 euro, circa il 50 per cento in meno rispetto a prima delle dichiarazioni dell'investitore. (Geb)