Turismo: Franceschini, nessuno in Ue può farcela da solo, parte significativa fondi europei vadano a settore

- Il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, ha rimarcato che "nell'affrontare la crisi del turismo nell'era della pandemia, dobbiamo continuare con il metodo finora seguito: nessun Paese può farcela da solo in questa circostanza". Intervenendo oggi pomeriggio in videoconferenza alla riunione informale dei ministri del Turismo dell'Unione europea convocata dalla presidenza di turno tedesca del Consiglio dell'Unione europea, il titolare del Mibact ha aggiunto: "Dobbiamo guardare avanti e concentrarci sulla prossima fase. Per questo sosteniamo il commissario Thierry Breton riguardo la necessità di allocare una parte significativa dei fondi Next Generation Eu al turismo. Per la stessa ragione, nell'elaborare il piano nazionale del Recovery fund, stiamo tenendo il settore del turismo in cima alla nostra agenda di investimenti e di riforme, in linea con la politica comune europea sugli obiettivi riguardanti la transizione green e digitale". (segue) (Com)