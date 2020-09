Turismo: Franceschini, nessuno in Ue può farcela da solo, parte significativa fondi europei vadano a settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo intraprendere ogni azione possibile - ha detto ancora Franceschini - per mantenere vivo il settore del turismo ed evitare la chiusura dei confini. Inoltre, se vogliamo un settore turistico solido e vitale in Europa, dobbiamo continuare a coordinare le nostre azioni e le nostre politiche tra gli Stati membri e verso terzi". Nel corso del suo intervento, inoltre, il ministro Franceschini ha chiesto che venga consentito, per il sostegno al settore turistico, di superare la soglia di 800.000 euro per i contributi diretti e le agevolazioni fiscali prevista dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, permettendo così di sostenere in maniera più significativa le realtà del settore in grave difficoltà: molte compagnie e hotel, infatti, hanno già raggiunto questo limite". (Com)