Auto: Volkswagen, investimenti da 15 miliardi di euro nell'elettromobilità in Cina

- Il conglomerato automobilistico tedesco Volkswagen intende investire circa 15 miliardi di euro nell'espansione dell'elettromobilità in Cina tra il 2020 e il 2024. È quanto reso noto oggi dalla stessa azienda, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Per l'amministratore delegato Herbert Diess, Volkswagen “continuerà a guidare la trasformazione” dell'auto verso l'elettrificazione. In tale prospettiva, il gruppo intende produrre in Cina 15 nuovi modelli di auto elettriche entro il 2025. Per tale scadenza, circa il 35 per cento del portafoglio di prodotti di Volkswagen sarà costituito da modelli puramente elettrici. Gli investimenti in Cina da 15 miliardi di euro si aggiungono a quelli da 33 miliardi di euro che Volkswagen intende effettuare su scala globale nel quadro della propria strategia per l'elettrificazione, che ha come termine il 2024. (Geb)