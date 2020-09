Omicidio Willy, i legali di Pincarelli e Bianchi a Nova: "Le notizie sull'autopsia sono infondate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indiscrezioni stampa sugli esiti dell'esame autoptico svolto sul corpo di Willy Monteiro Duarte, il 21enne italo capoverdiano ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro "sono del tutte prive di fondamento". Lo dicono ad "Agenzia Nova" i legali dei principali indagati Massimiliano Pica, per conto dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, e Loredana Mazzenga che è subentrata a Pica nella difesa di Mario Pincarelli. I tre, che sono in carcere a Rebibbia, sono indagati insieme a Francesco Belleggia, unico dei quattro ai domiciliari, per l'omicidio volontario del 21enne."E' un momento delicato della vicenda sia per il segreto istruttorio che va rispettato - dicono gli avvocati - ma anche per fare in modo che vengano individuati i ruoli di ciascun protagonista della vicenda. Purtroppo siamo costretti ad intervenire non solo per correttezza nei confronti di persone che sono in carcere in attesa di processo, ma anche e soprattutto il rispetto della vittima e della famiglia a cui noi difensori ci rivolgiamo con il massimo riguardo. Abbiamo dovuto constatare -continuano Pica e Mazzenga - che vengono riportate notizie che non sono assolutamente corrispondenti alla realtà".Il riferimento è preciso e mirato alle notizie diffuse relativamente alle anticipazioni sui risultati dell'autopsia. "L'elaborato completo del consulente della procura non è stato ancora depositato e dalla relazione preliminare non risulta assolutamente quanto è stato riportato. Milza e fegato spappolati, così come il cuore, non sono notizie assolutamente corrispondenti alla realtà dei fatti. Anche i nostri consulenti di parte non sono giunti a queste conclusione. Non riusciamo a comprendere come e in base a che cosa siano state rese pubbliche queste notizie soprattutto nel rispetto della vittima".La verità la si conoscerà al termine dei 60 giorni che è il tempo che si è preso il medico legale per poter depositare la consulenza accanto a quelle che verranno consegnate consulenti di parte. Una precisazione, quella degli avvocati, che va nella direzione del "massimo rispetto della vittima e della sua famiglia i cui componenti hanno dichiarato di non volere vendetta ma giustizia. Per questo - concludono gli avvocati Pica e Mazzenga -, dobbiamo permettere agli inquirenti di ricostruire i fatti così come si sono svolti, altrimenti si rischia il processo mediatico con tutto ciò che ne consegue". (Rer)