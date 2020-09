Scuola: ministero, dal 22 ottobre al via le prove del concorso straordinario per la secondaria I e II grado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina l’informativa alle organizzazioni sindacali sul concorso straordinario finalizzato all’immissione in ruolo di personale docente per la scuola secondaria di I e II grado e, in particolare, sulle date di svolgimento delle prove che saranno pubblicate sulla Gazzetta ufficiale di domani. Lo riferisce una nota del ministero dell'Istruzione. Come annunciato ai sindacati, le prove prenderanno il via da giovedì 22 ottobre per concludersi nella metà del mese di novembre. I posti a bando sono 32 mila. Il ministero ha lavorato nelle scorse settimane per garantire la distribuzione dei candidati nelle aule per tutto il territorio nazionale, procedendo al reperimento di tutte le postazioni necessarie. Ciò eviterà qualsiasi forma di assembramento dei candidati. Nei prossimi giorni sarà altresì emanato un apposito Protocollo, finalizzato ad assicurare lo svolgimento in assoluta sicurezza delle prove. (segue) (Com)