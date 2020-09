Scuola: ministero, dal 22 ottobre al via le prove del concorso straordinario per la secondaria I e II grado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il concorso straordinario sarà la prima delle tre selezioni che si svolgeranno a partire dalle prossime settimane per l’assunzione a tempo indeterminato di nuovi insegnanti. Nei prossimi mesi saranno espletati, infatti, anche i concorsi ordinari per infanzia e primaria e per la secondaria di I e II grado, per un totale generale di circa 78 mila posti. In particolare le prove pre-selettive degli altri due concorsi si svolgeranno subito dopo il termine della prova scritta del concorso straordinario. (segue) (Com)