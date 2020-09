Sicilia: Boccia, con Recovery fund sarà sempre più europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve una Sicilia europea ed europeista. Lo ha detto il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, intervenendo a Sciacca (Ag)a un'iniziativa del Partito democratico per le amministrative in Sicilia insieme al segretario regionale Anthony Barbagallo. "Il sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, quello di Carini, Giovi Monteleone, così come tutti i sindaci Pd impegnati in questa tornata elettorale per le amministrative, Mimmo Tuttolomondo di Raffadali, Peppe Zambito di Siculiana, Giuseppe Mangiapane di Cammarata e tutti gli altri ci chiedono giustamente una Sicilia europea e europeista e noi dobbiamo trasformare questo loro appello in un vero manifesto politico per la Sicilia e per il Sud, che ha sempre più bisogno di una Sicilia forte - ha detto -. Alla Sicilia è toccata la sorte di essere la cerniera di civiltà straordinarie che, come ricordava Pertini, andavano da quella greca, alla civiltà araba fino a quella spagnola. Oggi, in un mondo aperto da oriente a occidente, e al tempo della società digitale, questo vero e proprio museo di architettura della natura che è la Sicilia nella sua interezza da un'estremità all'altra, chiede solo di ridurre le diseguaglianze. E noi abbiamo il dovere di assicurarglielo. E lo faremo con il Recovery Fund: scuola pubblica a tempo pieno, sanità pubblica con prevenzione territoriale capillare, fibra ultra veloce ovunque, a partire dalle aree interne e dalla splendida montagna siciliana, e transizione energetica sono i pilastri di una società aperta. Una società così aperta, grazie alle nuove generazioni, sconfigge con la forza del sapere e con la dignità del lavoro moderno anche la criminalità organizzata". (segue) (com)