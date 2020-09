Governo: Gelmini (FI), Nadef all'ultimo tuffo, legge Bilancio sarà scritta su acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (la cosiddetta Nadef) "arriverà all'ultimo tuffo e non osiamo pensare alla legge di Bilancio, di cui la Nadef costituisce la premessa". Lo preannuncia Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera che in una nota osserva come "mai come quest'anno la finanziaria riveste un'importanza cruciale per le sorti del Paese, eppure il governo è in alto mare, incapace di delineare uno straccio di politica economica. La legge di Bilancio purtroppo sarà scritta sull'acqua e, c'è da scommetterci - conclude Gelmini -, senza alcun coinvolgimento sostanziale del Parlamento".(Com)