Milano: Majorino (Pd), in via Corelli carcere temporaneo per stranieri, inaccettabile salto indietro

- “In via Corelli sta per nascere un carcere temporaneo per stranieri”. L’europarlamentare Pd ed ex assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, in un post su Facebook commenta così la riapertura del Cpr di via Corelli. “Alcuni di loro - prosegue l’esponente Pd - staranno lì mesi e verranno rimpatriati. Altri staranno lì mesi e poi si scoprirà che non dovevano nemmeno entrare tra quelle mura. Penso che si dovrebbe avere più coraggio. Del resto quel coraggio non ci è mancato per alcuni anni a partire dal 2013-2014 quando abbiamo convertito, grazie a un accordo tra Comune e Viminale (siglato da uno dei peggiori ministri di sempre, l'on. Alfano, il che significa che non ci voleva nemmeno moltissimo), l'allora Cie (cioè un Cpr) in centro d'accoglienza". “In questi mesi ho chiesto che il Cpr non aprisse, e che invece fosse nuovamente convertito in luogo solidale per dare un tetto e un pasto caldo ai tanti (stranieri e italiani) che vivono per strada. Ciò non è stato fatto, peccato. Tra pochi giorni pare si superino i decreti Salvini e se il testo fosse quello circolato in questi giorni si tratterebbe davvero di un bel passo avanti. Purtroppo a Milano sarà sporcato da questa scelta”, osserva Majorino, promettendo: “Mi impegno sin d'ora a visitare spesso quel luogo, perché l'idea che si realizzi un salto all'indietro così profondo non la posso accettare”. (Rem)