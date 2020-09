Medio Oriente: Varhelyi (Ue) a ministro Esteri palestinese al-Maliki, positivi ultimi passi verso riconciliazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo alle politiche di vicinato e ai negoziati sull'allargamento, Oliver Varhelyi, ha parlato oggi con il ministro degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Riyad al Maliki, per discutere gli ultimi sviluppi legati al Medioriente. Lo ha riferito lo stesso Varhelyi via Twitter dove ha scritto di accogliere "con favore i passi compiuti verso la riconciliazione intra-palestinese e i piani per le elezioni". Nel colloquio è stata discussa anche "la necessità urgente di affrontare la situazione finanziaria". (Beb)