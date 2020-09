Ue: Bernini (FI), su Mes rinvio a dicembre? Pd irresponsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, in una nota, afferma: “dopo gli ultimatum andato regolarmente a vuoto, il Pd ha deciso di rinviare a dicembre il dossier sul Mes per non agitare le acque della maggioranza. Una mossa irresponsabile, visto che siamo alla vigilia della nota di aggiornamento sui conti pubblici, e in attesa di sapere quanta parte della Finanziaria 2021 sarà pagata con i fondi europei. Ora che la trattativa sul bilancio europeo si è arenata, con il rischio che le prime risorse del Next Generation Eu non arrivino prima del prossimo autunno, perdere ancora tempo significa remare contro gli interessi del Paese”.(com)