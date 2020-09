Milano: Sardone (Lega), mal di pancia sinistra su Cpr vergognosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'apertura, oggi, del centro di permanenza per i rimpatri di via Corelli, prima centro d'accoglienza molto problematico, è una vittoria del centrodestra che da sempre si spende per sicurezza e legalità". Lo dichiara in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega. "A sinistra - prosegue l'esponente del Carroccio - si stanno già organizzando per manifestazioni e proteste che rischiano di essere anche violente viste le sigle estremiste e antagoniste che ne prenderanno parte. Davvero assurde sono le prime dichiarazioni degli esponenti di sinistra che parlano di prigione e sospensione dei diritti: lasciano sbigottiti. Vorrei capire cosa ci sia da protestare se finalmente a Milano si potranno rimpatriare i clandestini che non hanno alcun diritto a rimanere nel nostro Paese". "Evidentemente per gli amanti dell'accoglienza indiscriminata meglio accogliere gli extracomunitari in alberghi e comunità, per fatturare sulla loro pelle, piuttosto che aprire le porte di un centro utile a identificare gli irregolari e rispedirli al proprio Paese. Via Corelli è anche vicina all'aeroporto di Linate...", conclude Sardone. (com)