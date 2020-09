Legge elettorale: Sisto (FI), da libertà di mandato a libertà di "inciucio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato e responsabile Giustizia e Affari costituzionali di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, "la legge elettorale proporzionale pura, con l'inutile correttivo della soglia di sbarramento, ha come obiettivo quello di creare uno stato confusionale in cui la libertà di mandato abbia gioco facile a trasformarsi in libertà di 'inciucio'. Ognuno potrà allearsi con chi vuole mentre l'elettore sarà esposto ai venti della convenienza politica". Intervenendo a "Dopo il referendum", evento promosso dall'Università La Sapienza di Roma, il parlamentare ha poi osservato sulle riforme costituzionali: "Siamo arrivati al punto di varare riforme populiste per paura del populismo stesso. Il sì dei partiti al referendum non è nato, infatti, dalla consapevole adesione alla bontà di un intervento riformatore, ma dalla paura di scostarsi da una misura demagogica. Purtroppo le riforme che avrebbero dovuto precedere il taglio dei parlamentari e dare ad esso un senso non arriveranno mai: qualsiasi intervento ragionevole - ha concluso Sisto - ha molta difficoltà a passare con questo governo". (Rin)