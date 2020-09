Energia: Ucraina, riserve record per gas stoccato negli impianti sotterranei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scorte di gas naturale negli impianti di stoccaggio sotterraneo dell'Ucraina sono cresciute del 2 per cento in una settimana, attestandosi a 27,75 miliardi di metri cubi (Bcm). Si tratta della quantità più alta mai stoccata negli impianti ucraini, in attesa della stagione invernale. Su base annua, le riserve sono state incrementate fino al 37 per cento, come reso noto dall'operatore del sistema di trasporto del gas statale Ukrtransgaz, ripreso dall'agenzia di stampa "Unian". (Rum)