Balcani: Wilson (Consiglio Atlantico), bisogna accelerare processo di adesione all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di normalizzazione dei rapporti e di adesione dei Balcani all'Unione europea deve accelerare. Lo ha detto oggi Damon Wilson, vicepresidente esecutivo del Consiglio Atlantico, nel corso della conferenza "Balkan Perspectives 2020", organizzata dalla Nato Foundation a Roma. "Possiamo essere orgogliosi della lunga via seguita dai Balcani. Non possiamo perdere di vista che ci sono tante questioni in gioco e che bisogna accelerare il processo di normalizzazione dei rapporti e di adesione dei paesi della regione all'Ue", ha detto Wilson, il quale ha auspicato che gli Stati Uniti possano sostenere questo processo. L'avvicinamento degli Stati balcanici alle istituzioni europee e atlantiche è importante anche nell'ottica di una strategia comune da adottare nei confronti della Cina. "Per affrontare le sfide che la Cina pone è necessario un approccio comune che la veda coinvolta. Non dobbiamo aspettarci che i paesi balcanici gestiscano da soli i rapporti con Pechino, c'è bisogno di un approccio comune tra Stati Uniti, Nato e Unione europea", ha concluso Wilson.(Res)