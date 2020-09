Coronavirus: Oms annuncia pacchetto di 120 milioni di test rapidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha annunciato oggi l’avvio di un pacchetto di 120 milioni di test rapidi per la diagnosi del coronavirus a un prezzo di 5 dollari a unità, che saranno messi a disposizione anzitutto dei Paesi più poveri. In una conferenza stampa, Tedros ha sottolineato che il nuovo test messo a punto dall’Oms è in grado di fornire un risultato per la diagnostica in circa 30 minuti e avrà un costo molto inferiore rispetto a quelli attualmente in uso. "L’obiettivo è quello di espandere i test in aree del mondo che non hanno strutture ed operatori per effettuare test", ha dichiarato il direttore generale dell’Oms. "La capacità di testare è importante nei Paesi in cui la trasmissione è molto alta", ha aggiunto il direttore generale dell’Oms, ribadendo che i test sono fondamentali per diagnosticare in maniera rapida il Sars-Cov-2 e quindi consentire di tracciare, isolare e contrastare il virus.(Res)