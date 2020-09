Messico: continua la ripresa dell'export, ad agosto attivo da 6 miliardi di dollari in bilancia commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico ha registrato ad agosto un attivo record nella bilancia dei pagamenti, frutto soprattutto di un robusto calo delle importazioni e di un costante recupero dell'export. L'ottavo mese dell'anno, fa sapere l'istituto nazionale di statistica (Inegi), si è chiuso con un attivo di 6,11 miliardi di dollari, portando a 14,57 miliardi di dollari il totale dall'inizio del 2020. Ad agosto del 2019 il superavit era stato di appena 402 milioni di dollari. Le importazioni, diminuite del 22,2 per cento su anno, sono costate 30,863 miliardi di dollari, in calo per il 13esimo mese consecutivo. Il valore dell'export è stato invece pari a 36,979 miliardi di dollari, il 7,7 per cento in meno su anno, sesto decremento mensile di seguito. Tra i fattori che hanno permesso di ottenere questo risultato si considera una minor caduta delle importazioni degli Stati Uniti, il primo partner commerciale del Messico, un livello stabile di acquisto di beni strumentali e componenti dalla Cina, il secondo partner commerciale. (segue) (Mec)