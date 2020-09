Messico: continua la ripresa dell'export, ad agosto attivo da 6 miliardi di dollari in bilancia commerciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dato di agosto è prova indiretta della riattivazione del sistema produttivo da giugno in avanti, mese in cui è partito il percorso che dovrebbe portare il paese alla "nuova normalità" data dalla pandemia del nuovo coronavirus. A luglio, l'attività economica è cresciuta del 5,7 per cento rispetto a giugno. Si tratta del secondo mese consecutivo in cui l'Indice generale dell'attività economica (Igae, una sorta di misuratore del pil su base mensile e non trimestrale) si chiude in positivo. A giugno, primo mese di parziale riapertura delle attività dopo le serrate imposte dall'emergenza sanitaria, l'indice era cresciuto del'8,9 per cento. A luglio, la crescita più pronunciata è stata quella del settore primario, con un balzo mensile del 13,9 per cento. La ripresa del comparto automobilistico, inserito dal governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador tra i settori essenziali, ha spinto il manifatturiero a un +6,9 per vento mentre la ripresa nel commercio e nei servizi - che garantisce il 60 per cento del prodotto interno lordo nazionale dà lavoro a sette messicani su dieci - è stata solo del 4,6 per cento. Il consolidamento della ripresa dell'Igae non è però ancora sufficiente a far recuperare il terreno perduto: su anno l'indice risulta ancora in perdita del 9,8 per cento. (segue) (Mec)