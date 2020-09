Inps: Matrisciano (M5s), su Tridico fake news per colpire governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una fake news montata ad arte e strumentalizzata da chi prova, senza successo, a ricostruirsi una verginità politica per colpire il governo, il ministero del Lavoro e il Movimento 5 Stelle". Lo afferma in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Lavoro di palazzo Madama Susy Matrisciano. "La vera notizia semmai - aggiunge - è che, quando è stato nominato alla guida dell'Inps il professore Tridico, aveva uno stipendio di soli 62 mila euro. E' vergognosa la campagna denigratoria alla quale abbiamo assistito in questi due giorni". "Chi ha recentemente riscoperto il pudore perduto - prosegue la senatrice del Movimento 5 Stelle-, quando governava l'Italia, che ha spremuto fino all'osso, piazzando i propri uomini con stipendi d'oro ovunque, come mai tace sulle retribuzioni da 240 mila euro delle figure dirigenziali dell'Inps e di altri enti pubblici?". "Non fa forse notizia o forse l'obiettivo è attaccare Tridico, che è persona seria e indipendente, per mettere le mani sull'ente pubblico più importante d'Italia?", conclude la senatrice del Movimento 5 Stelle. (Com)