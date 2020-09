Cina: ministro Esteri Wang, continueremo ad aprire nostra economia al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continuerà ad aprire la sua economia al resto del mondo e si impegna a costruire un'economia globale aperta. Lo ha riferito oggi il ministro degli Esteri cinese Wang Yi in un forum organizzato dal suo ministero. "La Cina ha adottato misure come abbreviare la lista dei settori preclusi alle imprese straniere", ha spiegato Wang. Nel suo intervento, probabilmente in riferimento agli Stati Uniti, Wang ha messo a confronto le promesse della Cina di sostenere il multilateralismo con "alcuni Paesi" che hanno trasformato l'Assemblea generale delle Nazioni Unite in un "teatro di spettacoli politici egoistici e un'arena per provocare conflitti e confronti e per dividere il mondo intero". "La Cina prenderà parte alla cooperazione multilaterale sulla ricerca sul vaccino contro la Covid-19 a beneficio del mondo e contribuirà all'accessibilità e alla convenienza dei vaccini in tutti i paesi in via di sviluppo", ha aggiunto. (Cip)