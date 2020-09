Imprese: ad Ambrosi prestito Deutsche Bank da 27,5 milioni di euro, forme di Parmigiano come garanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ben 125 mila forme di Parmigiano e Grana Padano come garanzia per ottenere un prestito da 27,5 milioni di euro. Sono queste le condizioni dell'accordo tra il gruppo lattiero-caseario Ambrosi e Deutsche Bank, reso noto oggi dall'istituto di credito tedesco. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, con il finanziamento Ambrosi intende costruire un nuovo impianto di stagionatura per il Parmigiano e il Grana Padano. Poiché Deutsche Bank è “la più grande banca estera in Italia, abbiamo stretti rapporti con molte società di esportazione di medie dimensioni nel paese. Soprattutto durante l'attuale crisi del coronavirus, vogliamo aiutare i nostri clienti a proteggere ed espandere la loro attività ", fanno sapere dall'istituto di credito. Secondo Deutsche Bank, il finanziamento deve aiutare il cliente e “non deve gravare ulteriormente” sulle sue condizioni. Per tale motivo, afferma la banca, “accettiamo anche il parmigiano come garanzia”. Secondo le stime di Deutsche Bank, una forma di Parmigiano ha un valore compreso tra i 550 ai 740 euro. (segue) (Geb)