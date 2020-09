Imprese: ad Ambrosi prestito Deutsche Bank da 27,5 milioni di euro, forme di Parmigiano come garanzia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la banca tedesca, il collaterale in Parmigiano è una novità assoluta. Tuttavia, come nota “Handelsblatt”, l'idea “non è completamente nuova”. Credito Emiliano (Credem) adotta un sistema simile dal 1953. In particolare, Credem si occupa anche dello stoccaggio e del controllo del processo di stagionatura per i produttori di Parmigiano che ha tra i propri clienti. Le forme di formaggio, che fungono da garanzia per il prestito, maturano in due magazzini della banca, monitorati da specialisti. Diversamente, le forme acquisite da Deutsche Bank come garanzia si trovano in un magazzino di Ambrosi. (Geb)