Ue: Michel, varie scelte geopolitiche Usa contrarie a nostri interessi

- Ci sono varie scelte geopolitiche degli Stati Uniti contrarie agli interessi europei. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in una conferenza organizzata dal gruppo europeo di esperti di economia Bruegel. "Per quanto riguarda l'alleanza con gli Stati Uniti, al di là dei valori e della storia che ci uniscono, dobbiamo riconoscere che ci sono una serie di scelte geopolitiche contrarie agli interessi europei: l'indebolimento del multilateralismo, il ritiro degli accordi di Parigi, la rottura dell'accordo sul nucleare iraniano. La tentazione protezionista", ha spiegato. "Non sono dettagli. Siamo e vogliamo rimanere un forte e leale alleato degli Stati Uniti. Speriamo che il sentimento sia reciproco", ha aggiunto. (Beb)