Ue: Michel, con Cina vogliamo più reciprocità su fronte economico

- L'Unione europea vuole più reciprocità con la Cina sul fronte economico e commerciale. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in una conferenza organizzata dal gruppo europeo di esperti di economia Bruegel. La Cina "è un attore chiave nell'affrontare sfide globali come il cambiamento climatico o il Covid-19, ma sul fronte economico e commerciale, stiamo riequilibrando il rapporto: vogliamo più parità di condizioni, più reciprocità. E sulla questione dei diritti umani, non ci arrendiamo e ci assumiamo la responsabilità di promuovere i nostri valori", ha dichiarato. (Beb)