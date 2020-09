Violenza donne: minaccia minorenne in strada e la scaraventa contro vetrina, arrestato 42enne a Gallarate (Va)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pregiudicato marocchino di 42 anni è stato arrestato dalla Polizia di Gallarate (Va) per aver infastidito, molestato e aggredito una minorenne di 17 anni sabato sera in piazza Giovanni XXII nel comune del Varesino. È stata la stessa ragazzina ad allertare le forze dell’ordine contattando il 112 e a indicare agli agenti delle Volanti il molestatore che in quel momento stava discutendo animatamente con gli amici di lei. In fase di denuncia, alla presenza della madre, la vittima ha riferito che il giorno precedente mentre si fumava una sigaretta all’esterno di un ristorante di essere stata avvicinata dall’uomo e di aver ricevuto pesanti apprezzamenti a sfondo sessuale e anche l’invito di seguirlo a casa sua per consumare un rapporto. In un primo momento, la giovane ha scelto di ignorare il proprio molestatore, che però ha continuato ad insistere nelle sue proposte, al punto che la giovane si è vista costretta a rifugiarsi all’interno del negozio, fino a quando l’uomo non si è deciso a desistere e si è allontanato. L’indomani sera, la 17enne, che era in compagnia di alcuni amici, ha incrociato ancora una volta il 42enne, che si è rivolto a lei insultandola pesantemente, chiedendole quanto voleva essere pagata per andare a letto con lui. Anche in questo caso la giovane ha scelto di ignorare l’uomo e con gli amici si è allontanata a passo spedito dalla zona. Circa mezz’ora più tardi, intorno alle 19, il gruppo, di ragazzi dovendo andare in stazione per prendere il treno e fare ritorno a casa, è passato nuovamente sotto i portici della stazione. Qui, all’altezza di un min-market, la minorenne ha incrociato ancora una volta il molestatore, che in maniera repentina si è avvicinato alla ragazza insultandola ancora, afferrando il collo con due mani, fino a farle mancare il respiro, per poi scaraventarla contro la vetrina dell’esercizio commerciale. A questo punto sono intervenuti gli amici, che hanno allontanato ed isolato l’aggressore, che però è riuscito ad avventarsi ancora una volta sulla sua vittima. La ragazza, comprensibilmente sconvolta, si è divincolata ed ha chiamato il 112, mentre l’aggressore, oltre a gridare di non avere paura dell’intervento delle forze dell’ordine, ha minacciato di morte la propria vittima e la sua famiglia. Alla luce degli elementi raccolti, il marocchino, già condannato in via definitiva dal Tribunale di Milano a 7 mesi di reclusione per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e con numerosi precedenti di Polizia per rissa, maltrattamenti in famiglia, violazione degli obblighi di assistenza famigliare e porto ingiustificato di oggetti od atti ad offendere, è stato arrestato per il reato di violenza sessuale. Al termine degli atti di rito è stato associato presso la casa circondariale di Busto Arsizio, a disposizione dell’autorità giudiziaria. (com)