Egitto: elezioni Camera dei rappresentanti, accettate più di 4mila candidature individuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità nazionale per le elezioni (Nea) dell’Egitto ha accettato la candidatura di 4.006 persone per le elezioni della Camera dei rappresentanti (la camera bassa del parlamento egiziano). Lo riferisce oggi il quotidiano egiziano “Al Ahram”. I più di 4mila individui saranno in lizza per i 284 seggi eletti tramite il sistema di candidatura individuale, che costituiscono un terzo dei seggi totali della Camera dei rappresentanti del Cairo. L’Autorità nazionale per le elezioni ha anche accettato la candidatura di otto liste che competeranno per altri 284 seggi, nelle quattro circoscrizioni dove vige l’elezione tramite liste. I rimanenti 284 membri della Camera saranno nominati direttamente dal presidente, Abdel Fatah al Sisi. Le elezioni avranno luogo in due fasi: la prima comincerà il 21 ottobre e la seconda l’8 dicembre, mentre la prima sessione della camera bassa avrà luogo nel mese di gennaio. Fra le otto liste, la coalizione filogovernativa "Per l’Egitto" guidata dal partito Mostaqbal Watan ha messo in campo candidati per tutte e quattro le circoscrizioni del Cairo e del Delta centrale e meridionale (100 seggi), dell’Alto Egitto settentrionale, centrale e meridionale (100 seggi), del Delta orientale (42 seggi) e del Delta occidentale (42 seggi). Oltre a "Per l’Egitto" partecipano alle elezioni altre sette liste, fra cui l’Alleanza degli indipendenti, "Figli dell’Egitto" e Nedaa Masr (la Chiamata dell’Egitto). In particolare l’Alleanza degli indipendenti competerà contro la coalizione Mostaqbal Watan nella circoscrizione di Cairo e Delta centrale e meridionale, mentre Nedaa Masr sarà in lizza per i seggi nei distretti dell’Alto Egitto settentrionale, centrale e meridionale e nel Delta occidentale. (Cae)